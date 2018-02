Nova denúncia contra «El Jueves», ara per utilitzar la imatge d'una marededeu

L'entitat religiosa andalusa Hermandad de la Paz y Esperanza ha denunciat des de Còrdova el que consideren "repugnant atac" de la publicació El Jueves pel fet d'haver utilitzat la imatge d’una verge en un article satíric –precisament la mare de déu de la Pau i l'Esperança de Còrdova– tal com ha alertat a les xarxes socials l'observatori crític dels mitjans Mèdia.cat en el seu Mapa de la Censura L'entitat religiosa ha anunciat accions legals davant dels tribunals de justícia, per be que reconeixen que serà complexa d'articular en la mesura que no consta que la imatge de la dolorosa de Juan Martínez Cerrillo hagi estat registrada per salvaguardar-ne l'ús inadequat, com sí que han fet altres corporacions cordoveses.L'article publicat per El Jueves, sota el títol " Quitan la medalla a la Virgen por no evitar el infarto de Fernández Díaz ", en què explicava que el Ministeri de l'Interior es mostrava molt sorprès per l'infart patit per l'exministre Jorge Fernández Díaz ja que creien que estava sota la protecció de la mare de déu a qui havia atorgat una medalla. "El ministre actual d'Interior, Juan Ignacio Zoido ens diu que està molt afectat per la falta d'intervenció divina: 'Estem molt decebuts. Després de tants anys de missa en llatí i resulta que la maleïda verge no entén que és un senzill quid pro quo'".

