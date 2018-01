Espanya expulsa l'ambaixador veneçolà en aplicació del «principi de reciprocitat»

El govern espanyol ha decidit "respondre de forma proporcional i en estricta aplicació del principi de reciprocitat" la decisió del govern de la República Bolivariana de Veneçuela de declarar persona non grata l'ambaixador espanyol a Caracas, Jesús Silva Fernández. Així, el Consell de Ministres ha aprovat declarar persona "non grata" també l'ambaixador de Veneçuela a Espanya. Així ho ha anunciat el portaveu de l'executiu espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, en roda de premsa posterior al Consell de Ministres, que ha afegit que l'ambaixador veneçolà té 72 hores per abandonar el país. El portaveu ha assegurat que el govern espanyol vol que els veneçolans, igual que a tots els espanyols, puguin viure "en llibertat, democràcia i prosperitat".El govern de la República Bolivariana de Veneçuela va declarar persona "non grata" l'ambaixador espanyol a Caracas per les "agressions continuades" i els actes "recurrents d'ingerència" en els assumptes interns del país sud-americà que, al seu parer, fa el govern espanyol. En concret, l'executiu encapçalat per Nicolás Maduro va voler expressar el "rebuig categòric" a les declaracions de Mariano Rajoy d'aquest dimecres pel que fa a les mesures restrictives aplicades "de manera erràtica i unilateral" per la Unió Europea contra alts funcionaris i caps de poders públics veneçolans.A banda, el govern veneçolà va acusar l'executiu espanyol d'acceptar ordres dels Estats Units i de comprometre's a encapçalar la "conspiració" a Europa per "concertar atacs" a la sobirania del país sud-americà a canvi de "beneficis polítics i econòmics inconfessables per a profit particular d'una part de la cúpula que governa Espanya".

