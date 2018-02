Multa a TV3 per la cobertura de la manifestació a Brussel·les i el concert dels presos polítics

La manifestació 'Omplim Brussel·les' el 7 de desembre a la capital europea. Foto: ACN

La Junta Electoral de Barcelona ha acordat sancionar TV3 amb dues multes de 1.000 cadascuna per la cobertura de la manifestació a Brussel·les i els concerts pels presos polítics, segons ha avançat El Món . L'òrgan també ha decidit sancionar la CCMA pels editorials de Mònica Terribas a Catalunya Ràdio.A mitjans de desembre, la Junta Electoral Central ja va donar llum verda a la petició dels populars de multar TV3, i va dictaminar que havia dedicat massa temps a informar sobre les dues darreres mobilitzacions sobiranistes.Amb relació a la gran manifestació al cor d'Europa, l'organisme va acordar sancionar la televisió pública malgrat la direcció havia optat per no fer una cobertura íntegra per ser en període electoral. Pel que fa al concert per la llibertat dels presos polítics, organitzat per l'ANC i que va aplegar 50.000 ànimes a l'Estadi Olímpic de Barcelona, la JEC va considerar que el tractament informatiu que TV3 en va fer al TN Vespre va ser excessiu i que, per tant, va vulnerar "el principi de neutralitat informativa".Així, la Junta ha ratificat la decisió prèvia de la Junta Electoral Provincial, a la qual hi van presentar recurs tan TV3 com el PP, per una informació que, segons apunta l'informe, va afavorir les candidatures independentistes, encara que la cadena també informés dels actes dels partits no independentistes.

