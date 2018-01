Veneçuela expulsa l'ambaixador espanyol

El Gobierno Bolivariano de Venezuela ha decidido declarar persona No Grata al Embajador del Reino de España, Jesús Silva Fernández, en virtud de las continuas agresiones y recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos de nuestro país, por parte del Gobierno Español: pic.twitter.com/f2WbL53pOf — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 25 de gener de 2018

El govern de Veneçuela ha declarat persona non grata l’ambaixador espanyol a Caracas, Jesús Silva Fernández, per les “contínues agressions i recurrents actes d’ingerència dels assumptes interns” del país sud-americà, segons un comunicat del Ministeri d’Exteriors veneçolà.Caracas ja havia cridat el dimecres a consultes el seu ambaixador a Madrid com a respresàlia per l’últim paquet de sancions adoptat per la UE i aquest dijous ha fet un pas més consumant l’expulsió del representant diplomàtic espanyol, declarat persona non grata “a partir de la data d’avui”.El govern de Nicolás Maduro ha recordat la visita que el president espanyol, Mariano Rajoy, va fer el setembre del 2017 als Estats Units, i en la qual, segons Caracas, va accedir a “rebre infames instrucció i a sotmetre’s als seus designis amb respecte a Veneçuela, comprometent-se a assumir el lideratge de la conspiració a Europa”.Aquestes ordres s’haurien traduït en els “atacs” de la UE contra la “sobirania i independència” del poble veneçolà. Segons Veneçuela, Rajoy va accedir a les peticions del president nord-americà, Donald Trump, “a canvi d’inconfessables beneficis polítics i econòmics per profit particualr d’una part de la cúpula que governa Espanya”.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)