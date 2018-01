​Què va passar amb els tres presos de la mítica fugida d'Alcatraz?

The Great Escape from Alcatraz: a letter allegedly written by escapee John Anglin claims the three men survived the 1962 escape. @cbssf Full story: https://t.co/G9Gmdt4BwS pic.twitter.com/JdrPCl6AMO — Betty Yu (@BettyKPIX) 25 de gener de 2018

La presó d'Alcatraz Foto: Europa Press

És un dels grans misteris dels Estats Units: què va passar als tres homes que van fugir de la presó d'alta seguretat d'Alcatraz, el 1962?Només els pitjors criminals eren enviats a Alcatraz. Durant 29 anys va ser la presó federal més segura del país, rodejada per les fredes aigües del Pacífic. Però els germans John i Clarence Anglin i Frank Morris van fugir, van desaparèixer dins de la nit i no van ser trobats mai més. Sempre van ser donats per morts.Ara, però, una misteriosa carta que va arribar a la comissaria de Richmond’s Station, a San Francisco, el 2013, i que s'ha fet pública aquesta setmana, ha sacsejat la història. La missiva està firmada per un dels presos fugats, John Anglin. L'FBI li dona veracitat, la qual cosa significaria que els tres reclusos podrien haver sobreviscut.“El meu nom és John Anglin. Em vaig escapar d’Alcatraz el juny de 1962 amb el meu germà Clarence i Frank Morris. Tinc 83 anys i estic en baixa forma. Tinc càncer. Sí, aquella nit ho vam aconseguir, però per poc!», comença la carta a la qual ha tingut accés la cadena KPIX (vídeo, a sota).La proposta que fa l'expres a la carta encara fa més versemblant la seva veracitat. Anglin s'ofereix a entrar a la presó amb una pena de menys d'un any i, a canvi, l'estat nord-americà li hauria d'oferir tractament per a la seva malaltia. “No és una broma”, assegura el text.La carta també explica que els seus dos companys de fuga van morir l'any 2008, en Frank, i el 2011, en Clarence.Els tres delinqüents van ser condemnats a més de 10 anys per haver robat 15.000 dòlars. Van furgar un túnel durant mesos des de les seves cel·les utilitzant només unes culleres i aprofitant que el formigó estava molt malmès per la humitat.La nit de l'11 de juny de 1962 van deixar a les seves lliteres uns caps falsos fabricats amb sabó, fulles de revista i pèl que van treure de la barberia, i es van escapolir per una reixa de la ventilació. Quan van arribar a l'exterior, es creu que van construir un bot fet d’armilles salvavides. Arribar a terra ferma era complicat pels forts corrents existents. Segons experts en marees, els presos es podrien haver escapat si van saltar en el moment just.

