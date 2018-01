Tres morts i 100 ferits després de descarrilar un tren a prop de Milà

Tres persones han mort i altres 110 han resultat ferides, deu d’elles en estat molt greu, després de descarrilar un tren de passatgers quan circulava per la província de Milà, al nord d’Itàlia, segons ha informat el diari local La Repubblica.La Policia ha confirmat que hi ha dues víctimes mortals i que hi ha un centenar de ferits, la majoria d'ells lleus. El tren pertany a la companyia Trenord i circulava entre els municipis de Segrate i Pioltello quan ha descarrilat. Fins al lloc del sinistre s'hi han traslladat diverses ambulàncies i l'Hospital de Monza ha suspès totes les intervencions previstes no urgents per poder atendre els ferits.L'accident ha provocat retards en la línia ferroviària que uneix Milà amb Venècia. L'accident ha tingut lloc a les 6:57 hores i el tren sinistrat és un comboi que feia el trajecte des de Cremona amb destinació a l'estació Porta Garibaldi a Milà.Trenord, la companyia operadora del tren, ha informat que s'ha interromput el servei entre les estacions de Treviglio i Milà.

