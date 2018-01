Evacuen 1.450 persones al centre de Londres per una fuita de gas

Les forces de seguretat del Regne Unit han evacuat aquest dimarts 1.450 persones d'un hotel i una discoteca al carrer londinenc de Strand, al districte de Westminster, a causa d'una fuita de gas. El cos de Bombers de Londres, que s'ha desplaçat fins al lloc dels fets a causa de l'alt nivell de gas detectat, ha instat els vianants a mantenir-se allunyats de la zona. El cap del cos, Brett Loft, ha alertat en un comunicat que es tracta de "una gran fuita de gas natural"."Els enginyers estan treballant per aïllar la fuita i hem demanat a la població que no travessi la zona", que discorre entre les cèntriques zones de Trafalgar Square i Temple Bar.Així mateix, la Policia Metropolitana de Londres ha tancat l'estació de Charing Cross com a mesura de seguretat. "L'estació es troba tancada a causa d'una fuita de gas. Reobrirem tan aviat com rebem una directriu clara dels serveis d'emergència. Sentim els inconvenients", ha indicat un portaveu de l'empresa de ferrocarrils Network Rail.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)