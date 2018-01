El govern dels Estats Units tanca parcialment

El govern dels Estats Units ha tancat aquest divendres a la mitjanit després que la votació per aprovar el projecte de finançament a curt termini fracassés al Senat per falta d'acord entre demòcrates i republicans. Aquest tancament parcial coincideix amb el primer aniversari del president Donal Trump a la Casa Blanca.La Cambra Baixa ja havia aprovat el projecte, però el vistiplau del Senat no ha arribat. Els demòcrates han tingut prou vots per bloquejar la proposta pressupostària, provocant així el "shut down". Es tracta del primer tancament de l'Executiu des de l'octubre de 2013. Llavors, Barack Obama estava al poder i va afrontar 16 dies de paràlisi pel bloqueig que van exercir els republicans.La proposta que el Senat ha acabat tombant dotava de finançament al Govern fins al 16 de febrer perllongant així la negociació entre demòcrates i republicans pels pressupostos finals. Aquest és el primer cop de la història que es produeix un tancament de Govern amb un mateix partit (el republicà) que controla la Casa Blanca i les dues cambres legislatives.Un dels punts més controvertits d'aquesta negociació per l'aprovació de pressupost era la reforma migratòria. El problema rau sobretot en el programa de Consideració d'Acció Diferida per les Arribades a la Infància (DACA, en anglès), que protegeix prop de 800.000 joves indocumentats coneguts com "dreamers". Els demòcrates condicionaven el seu suport als comptes al fet que Trump i els republicans accedissin a regularitzar els joves, però aquests no han donat cedit.La Casa Blanca no té la intenció de negociar aquest afer fins que es desbloquegi la situació. Així ho ha apuntat en un comunicat, on remarca que "no negociarem l'estatus d'immigrants il·legals mentre els demòcrates mantenen als nostres ciutadans legals ostatges de les seves insensates demandes".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)