L'estat espanyol gastarà uns 1.500 milions d'euros més en un nou submarí

L'estat espanyol gastarà entre 1.500 i 1.800 milions d'euros en un nou submarí S-80, que elevarà el cost final fins prop de 4.000 milions d'euros, segons ha informat el diari ABC . Aquesta nau, d'uns 80 metres d'eslora, és apta per a una tripulació de 40 mariners.Es tracta de la nova versió de l'S-80, que va tenir problemes l'any 2012. Segons el diari, els contratemps d'aquest submarí s'expliquen per la tecnologia punta que s'hi ha d'implementar i tant el Regne Unit com els Estats Units van tenir experiències similars.El calendari de lliurament d'aquests nous submarins està previst per al 2022 i fins al 2027, i tindran una vida útil d'uns 40 anys. L'adquisició d'aquest nou submarí tindrà més conseqüències, com ara la remodelació de la base naval de Cartagena.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)