Joan Maria Pou estrena programa aquest dijous a TV3

Joan Maria Pou engegarà el nou programa l'1 de setembre. Foto: RAC1

Joan Maria Pou desembarca a TV3 amb un nou programa setmanal de l'estil d'El Convidat. Segons va explicar el Versió Rac1, el programa es dirài consistirà en buscar turistes que visitin Barcelona i tinguin històries interessants per explicar. Pou viatjarà a casa d'aquests turistes per conèixer la seva vida. El programa començarà a emetre's aquest dijous.Pou, locutor dels partits del Barça a Rac1 i expresentador del programa No ho sé de la mateixa cadena, no és l'únic periodista del Grup Godó que salta a TV3. Aquesta temporada, a la televisió pública, també hi ha Òscar Andreu i Jair Domínguez, al programaque presenta Toni Soler. Aquí es pot veure l'anunci promocional de Cases d'algú.

