Desvelen la nova equipació del Barça

Equipació local completa de la temporada 2018-2019. Foto: Footyheadlines

Encara no hem arribat a l'equador de la temporada i ja circula per internet el disseny de l'equipació que, segons sembla, lluirà el Barça el curs vinent. Ho ha revelat el web Footyheadlines, conegut tradicionalment per desvetllar les equipacions dels equips de futbol d'arreu del món.A la samarreta, poques novetats. Ratlles verticals blaugrana, força estretes i totes de la mateixa mida. En comparació amb el mallot que llueixen actualment els jugadors d'Ernesto Valverde, hi haurà més ratlles vermelles.La gran novetat la trobem als pantalons i també a les mitges, que seran de color blau marí fosc. Tot i no ser habitual, no és la primera vegada que són així, i recorden als de les temporades de traspàs entre el segle XX i el segle XXI. La segona equipació de l’any que ve serà groc fosforescent, semblant al color groc clar del 2005 que van lluïr Deco i Ronaldinho.

