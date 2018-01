Una delegació d'ERC donarà suport a Junqueras a les portes del Suprem

Oriol Junqueras torna al Tribunal Suprem (TS) aquest dijous per reclamar el seu alliberament. La sala d'apel·lacions ha de pronunciar-se sobre el recurs que va presentar la defensa del vicepresident del Govern, cessat arran de l'aplicació de l'article 155 i empresonat per l'Audiència Nacional espanyola després de la declaració d'independència. Pablo Llarena -magistrat instructor de la causa per rebel·lió, sedició, malversació i desobediència que afecta tot l'executiu català, els membres sobiranistes de la mesa del Parlament i els "Jordis"- ja el va mantenir a la presó el 4 de desembre.Una delegació de representants d'ERC es concentrarà aquest dijous a partir de les 10 hores a les portes del Tribunal Suprem (TS) per transmetre suport al president del partit, tal com ha explicat la formació independentista en un comunicat.La delegació d'ERC l'encapçalarà el sotssecretari general de Coordinació Interna del partit, Isaac Peraire, que estarà acompanyat pels diputats republicans al Congrés Gabriel Rufián i Ester Capella. També estaran els senadors d'ERC Mirella Cortesa i Bernat Picornell, i els diputats electes del Parlament Bernat Solé, Rubèn Wagensberg, Jenn Díaz, Òscar Peris i Gemma Espigolessis.

