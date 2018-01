Qüestió de segons: aquestes són les primeres compres online d'aquest 2018

Un, dos, tres i quatre. Quatre segons. Ni més ni menys. Aquest és el temps que va tardar un usuari a fer la primera compra online del 2018 a Espanya, just després de la dotzena i última campanada, en aquell moment en què és tradició fer-se petons i transmetre's els millors desitjos entre amics i familiars. Va comprar un conjunt de capell i una bufanda de punt i llana.Sis segons després va venir la compra d'oli de motor per a cotxes Quart 7000 Energy i un sensor d'infrarojos, comanda realitzada des de Pontevedra, per ocupar el segon lloc del podi a l'internauta més veloç. Segons ha detallat Amazon, molts clients es van apressar a fer les seves primeres compres a cop de clic amb les campanades i el tercer article sol·licitat després de la mitjanit va ser el CD d'àudio d'Alejandro Sanz "Más es Más- El Concierto", adquirit des d'Utrera (Sevilla).Just abans d'acomiadar 2017, els clients també van aprofitar els últims moments de l'any per comprar online i, segons Amazon.es, a pocs segons de les campanades, l'últim venut va ser un sintonitzador i afinador per a guitarres Mugig, comprat a les 23:59:00 des de Churriana de la Vega (Granada).També un usuari es va fer amb una funda rígida de color blau per a Nintendo 2DS, a les 23:59:00 des de Manises (València), mentre que un altre client va comprar un abric per a mascotes, un llit per a gossos i gats LAAT i un llit per a gossos i gats Cdet, comanda realitzada des de Vigo dos minuts abans de la mitjanit.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)