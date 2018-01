Les matriculacions de turismes a Catalunya augmenten un 7% durant el 2017

Les matriculacions de turismes a Catalunya han crescut un 7% durant el 2017, concretament fins a les 190.480 unitats, respecte les dades de gener a desembre de l'any anterior, segons ha informat aquest dimarts la patronal del sector formada per Anfac, Faconauto i Ganvam. Aquesta dada representa una quota de mercat del 15,4% del total de l'Estat, on les matriculacions al llarg de l'any passat es van enfilar fins als 1,2 milions, un 7,7% més que el 2016. En la línia de tot el 2017, el canal de particulars ha estat el que ha registrat un menor creixement, del 4,4%, mentre que han estat les empreses i empreses de lloguer han registrat taxes interanuals de creixement, amb un 12,8% i un 9,2% d'increment, respectivament. La patronal ha qualificat el 2017 com un "bon exercici" però ha advertit que la mitjana del parc és "molt elevada", de 12 anys, que fa que els vehicles siguin "molt més contaminants i menys segurs".Pel que fa només el desembre, les vendes van créixer un 8,2% respecte el mateix mes del 2016 a Catalunya, amb 15.986 unitats i una quota del 15,5%, mentre que a l'Estat l'increment va ser del 6,2%, fins als 102.493 turismes. L'Anfac recorda que els 1,23 milions de matriculacions a l'Estat durant el 2017 només representen un 6,4% més que de les aconseguides en el 2008, quan es va marcar l'inici de la crisi. "Si comparem 2017 amb l'exercici del 2007, que es va tancar amb 1,6 milions de registres, estaríem encara un 23,5% per sota de les xifres assolides pel mercat abans de la crisi", assenyala el director de comunicació d'Anfac, Adolfo Randulfe.El Seat León ha estat el model de turisme més venut a l'Estat, amb 36.316 unitats, seguit del Seat Ibiza (33.757), el Renault Megane (32.131), el Citroën C4 (30.880) i el Renault Clio (28.868). Pel que fa a la marca, però, Renault ha superat Seat, amb un total de 101.503 turismes venuts, seguits per Seat, amb 84.461; Volkswagen, amb 89.602 i Peugeot, amb 87.732. Per tipus de combustible, les vendes dels cotxes que utilitzen gasolina representen el 46,6%, els dièsel el 48,3% i els híbrids i elèctrics només suposen el 5,1% encara.La demarcació de Barcelona ha estat on han pujat més les matriculacions de turismes i tot terrenys a Catalunya durant el 2017, amb un +7,97% (de les 139.048 unitats del 2016 a les 150.128 unitats del 2017), segons dades d'Anfac, Faconauto i Ganvam. Destaca especialment aquest darrer mes de desembre amb un augment considerable del +9,45% de matriculacions a Barcelona (12.350 vehicles davant dels 11.284 en el mateix període de fa un any). La contrapartida és la demarcació de Girona amb un augment de matriculacions més moderat durant el 2017 i de només l'1% (16.303 vehicles davant de 16.141 el 2016). Lleida i Tarragona han presentat dades molt similars amb una pujada de matriculacions entre el 5 i el 6% aquest 2017. A Lleida s'han matriculat 7.808 turismes i tot terrenys davant dels 7.372 del 2016 (+5,91%). I a Tarragona, les matriculacions han estat 16.241 aquest 2017 davant de les 15.389 acumulades fa un any (+5,54%)

