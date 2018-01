Vic rebrà els Reis d'Orient amb fanalets amb llaços grocs

La parada del passeig aquest dimarts a la tarda. Foto: Carles Fiter

Melcior saludant des de la seva carrossa, amb un fanalet independentista al davant. Foto: Albert Alemany

Enguany la cavalcada dels Reis d'Orient a Vic s'omplirà de fanalets amb llaços grocs. La iniciativa ha sorgit d'un particular que ha fet el disseny i ha elaborat un total de 2.000 fanalets. Així ho explicat ala coordinadora de l'ANC Osona, Jèss Carol, remarcant que des d'Òmnium, ANC i CDR de Vic s'encarreguen de la distribució."Un particular va fer un disseny del mateix fanalet de l'any passat amb un llaç groc i ens va demanar si el podíem distribuir". Les tres entitats es van reunir i van acordar distribuir-lo. Carol reconeix que al principi van plantejar-se si distribuir-los per la polèmica generada de l'any passat al voltant dels fanalets amb l'estelada , però "amb el llaç groc qui més qui menys s'hi pot identificar". A més, reitera el discurs: "no és una cosa que repartim a discreció; venen pares i nens que decideixen si el volen agafar o no".Una d'aquestes mares, era l'Anna que ha decidit comprar-ne dos pels seus fills "pel significat que tenen". "Tant de bo que puguin sortir ben aviat de la presó", ha sentenciat. Els nous fanalets es reparteixen aquest dimarts, dimecres i dijous a la tarda en una parada a la rambla del Passeig de Vic. Es demana una aportació econòmica "voluntària", que anirà destinada a la caixa de solidaritat de l'ANC i Òmnium.Ara fa un any, Vic estava a l'ull de l'huracà per la polèmica dels fanalets independentistes, que es va arribar a convertir en una qüestió d'estat. L'ANC i Òmnium de la comarca van animar a assistir a la cavalcada amb el fanalet que tenia una estelada aprofitant que TV3 ho retransmetia. Tot l'unionisme va carregar durament contra aquesta iniciativa. Alguns, fins i tot, van demanar a TV3 que se suspengués l'emissió de la cavalcada. La cadena catalana va haver de respondre que el desplegament era "el mateix que en les últimes edicions" i que es faria "amb el rigor i la professionalitat de sempre".D'altra banda, la resposta ciutadana va fer augmentar la venda de fanalets: es van quadruplicar, dels 500 fanalets inicials se'n van acabar venent 2.000 . Tot i el rebombori, la màgia dels Reis d'Orient va eclipsar la polèmica . De fet, la iniciativa del fanalet independentista es va iniciar el 2012.Enguany TV3 retransmetrà la cavalcada de Reis des de Manresa. L'ANC del Bages ha fet una crida a acudir-hi amb roba o llaços de color groc. Des de l'ANC d'Osona, Carol explica que no hi ha la intenció de replicar la proposta, remarcant que "a Vic, ja hi ha molta gent que porta, un llaç groc, una bufanda o una gorra".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)