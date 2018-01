Carrizosa obre la porta a intentar formar govern si no hi ha acord entre independentistes

El número dos de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha assegurat que la seva formació "no ha tirat la tovallola" per formar govern si no hi ha acord de les forces independentistes. En declaracions a La Sexta, Carrizosa ha reconegut que és "molt complicat" formar govern i ha afegit que primer caldrà veure si JxCat i ERC es posen d'acord entre ells i, posteriorment, amb la CUP. "És un esperar i veure", ha afirmat.En ser preguntat si preferia un president de JxCat o un d'ERC, ha contestat que preferiria Inés Arrimadas com a presidenta i ha afegit que en tot cas sigui qui sigui el president el que ha de fer és "respectar les lleis". En aquest sentit, ha valorat que ni Carles Puigdemont ni Oriol Junqueras "no semblen molt disposats" a fer-ho.Sobre Puigdemont, ha dit que "no és el millor exemple de respecte a les lleis" i sobre Junqueras ha afirmat que la justícia "ha dit que hi ha risc de reiteració delictiva". "Cap dels dos presenta a priori gaires garanties de respectar les lleis", ha reblat. Amb tot, ha afirmat que la investidura es presenta "complicada" per la composició del Parlament resultant del 21-D.

