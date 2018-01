Un 2018 d'alt voltatge polític i judicial: cinc moments que marcaran el nou curs

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, al ple Foto: Jordi Bes

L'any comença amb la ressaca electoral del 21-D i la premura per formar Govern, moment en el qual hauria de caure l'aplicació del 155. Tornarà Carles Puigdemont per intentar ser investit president? Serà una de les grans incògnites que s'haurà de resoldre en els pròxims dies, marcats per la situació judicial tant del cap de llista de Junts per Catalunya com del líder d'ERC, Oriol Junqueras, que aquest dijous compareix al Tribunal Suprem per intentar sortir de la presó. Del que passi amb ells dos en dependrà la formació del nou executiu.Però el context preelectoral també s'anirà obrint pas de nou. D'entrada, a l'horitzó hi ha les municipals del 2019, uns comicis que seran clau per determinar si la força obtinguda ara per Ciutadans és passatgera o bé acaba quallant a escala territorial -a hores d'ara la formació taronja no compta amb cap alcaldia- i si l'independentisme manté el múscul. Especialment importants seran els comicis per a Ada Colau, que busca revalidar l'alcaldia a Barcelona, la joia de la corona d'uns "comuns" en crisi després de la patacada del 21-D.La legislatura al Congrés passarà de l'equador i els principals partits començaran a mirar-se de reüll en la cursa per la Moncloa. Albert Rivera, que està convençut que pot capitalitzar el triomf sense precedents a les eleccions catalanes, és a hores d'ara el principal interessat en què s'avancin els comicis espanyols mentre que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, segueix tenint a les seves mans l'opció de presentar una moció de censura.