Catalunya Ràdio, els Cinemes Texas i l'escola La Masia opten al V Premi Martí Gasull

La reunió del jurat del premi Martí Gasull Foto: Plataforma per la Llengua

Catalunya Ràdio, els Cinemes Texas i l'escola La Masia de l'Horta Valenciana opten als V Premis Martí Gasull i Roig, que reconeixen la trajectòria i les accions que han fet persones i entitats en la defensa i la promoció de la llengua catalana. Els nou membres del jurat han deliberat sobre les 539 candidatures que es van proposar al premi i han valorat el fet que totes hagin tingut un bon nivell de defensa i promoció del català.A partir d'avui i fins el proper 28 de gener, s'obre un procés de votacions populars perquè tothom qui ho vulgui esculli qualsevol d'aquestes candidatures a través de la pàgina web dels premis. Cada participant s'haurà de registrar i només podrà votar una vegada. El premi s'entregarà el pròxim 5 de febrer al Teatre Poliorama. Els guanyadors de les passades edicions del Premi Martí Gasull i Roig van ser l’Assemblea de Docents de les Illes Balears, l’Escola Valenciana, Bon Preu - Esclat i la Comunitat Sikh de Catalunya.A banda del guanyador per votació popular, en els propers dies es farà públic el Premi Especial del Jurat, que és de caràcter honorífic i que es concedirà a una persona que s'hagi distingit per la seva trajectòria en la difusió de la llengua. L’any passat, aquest nou guardó el va rebre Albert Jané i Riera per la seva llarga trajectòria de fidelitat a la llengua catalana i pel seu paper en la construcció d’un imaginari col·lectiu infantil en llengua catalana a través de la revista Cavall Fort.El jurat dels Premis Martí Gasull i Roig, que s'entregaran el 5 de febrer en una cerimònia al Teatre Poliorama, està format per personalitats de la cultura, de la política i de la societat catalanes. En aquesta edició, hi participen com a jurat el president de la Plataforma per la Llengua Òscar Escuder; la presidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell; la mare de Martí Gasull, Pilar Roig; l’escriptor Jaume Cabré; els filòlegs Rosanna Cantavella i Jordi Manent i; la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català Isona Passola; el periodista de RAC1 Joan Maria Pou; i el director d'El Punt Avui Xevi Xirgo.El guanyador obtindrà un premi en metàl·lic de 3.000 euros i se li entregarà un guardó creat especialment per l’orfebre i joier Joaquim Capdevila, reconegut internacionalment. Capdevila ha dissenyat distincions com la Creu de Sant Jordi, la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya o el guardó dels Premis Nacionals de Cultura.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)