Observadors internacionals critiquen la premsa espanyola i lloen la cobertura de TV3 el 21-D

Cartells electorals del 21-D Foto: Adrià Costa

Les eleccions més excepcionals van tenir (com no podia ser d'una altra manera) el procés català en l'eix central del debat. En mig del batibull polític, però, va treure el cap un altre tema d'interès, posat sobre la taula intencionadament per part del bloc unionista: la professionalitat dels mitjans públics catalans.TV3 i Catalunya Ràdio van ser situades en l'ull de l'huracà, acusades d'adoctrinament i partidisme, i es van convertir en la diana de bona part dels retrets de les forces constitucionalistes durant la campanya del 21-D. Mentrestant, però, tot tipus d'organismes competents han anat desmentint les acusacions . Ara, poc després dels comicis, un dels primers informes d'observadors internacionals torna a deixar en evidència l'argumentari encarnat, sobretot, per PP i Ciutadans.El col·lectiu britànic Democracy Volunteers ha fet públic un informe en què valora el desenvolupament de la jornada electoral a Catalunya i, en les seves conclusions, lloa la cobertura feta per TV3, en contraposició a la dels mitjans espanyols, la qual titllen de "gens neutral".En primer lloc, el text, d'una vintena de pàgines, denuncia que l'estat espanyol els va impedir acreditar-se com a observadors. Els observadors subratllen, a més, que els diaris, les ràdios i les televisions d'àmbit estatal no van fer una cobertura neutral i "no van ajudar a reflectir de forma justa les diferents postures en les eleccions". En concret, apunten que la premsa escrita van projectar, de forma intencionada i reiterada, una imatge negativa sobre els independentistes.En aquest sentit, remarquen que la cobertura de la televisió pública catalana, líder d'audiència a Catalunya un any més, va ser la més proporcional i va donar veu, de forma equiparada, tant als partidaris de la independència com als defensors de la unitat d'Espanya.

