Cs atribueix les crítiques del Tribunal de Comptes a una diferència d'«apreciació comptable»

Ciutadans considera que les crítiques a la seva comptabilitat recollides en l'últim informe del Tribunal de Comptes, en el qual es fa una fiscalització dels partits polítics per als exercicis 2014 i 2015, es deuen a una diferència d'"apreciació comptable" de determinats conceptes. Fonts de la formació taronja han explicat a Europa Press que "el Tribunal de Comptes considera que cal comptabilitzar uns recursos quan es concedeixen" i a Cs els comptabilitzaven "quan s'ingressaven".En aquest informe, l'òrgan fiscalizador es nega a donar la seva conformitat a la comptabilitat del 2015 de nou formacions polítiques, entre elles Cs, en detectar massa incidències, deficiències i discrepàncies que, al seu parer, impedeixen reflectir adequadament la situació financera i patrimonial del partit. El portaveu de Cs en el Parlament i membre de l'executiva del partit, Carlos Carrizosa, ha detallat que el que hi ha hagut és "una diferència de criteri quant al moment de declarar les subvencions", ja que Cs les va registrar quan les va rebre en comptes de reportar-les."Em sembla una qüestió purament formal, no de fons", ha declarat a La Sexta, afegint que corregiran tot el que calgui corregir. Carrizosa ha assegurat que el seu és un partit "amb les mans absolutament netes", amb una "imatge de transparència i netedat" i un referent en matèria de lluita contra la corrupció.Segons ha manifestat, no és la primera vegada que "s'utilitzen qüestions purament formals per fer soroll" pel que fa als comptes de Cs, fet que atribueix a la "por" que li poden tenir altres partits. En aquest context, ha recordat que el PP, que ha demanat explicacions a Cs sobre els seus comptes, és "un dels partits amb més corrupció d'Espanya" i que té pendent el judici de la trama Gürtel i els papers del seu extresorer Luis Bárcenas. "No sé si pretén rescabalar-se del fracàs que els aventura un futur gris a nivell nacional", ha afirmat. Tot una referència aparentment a la baixada del PP i la pujada de Cs en les enquestes sobre intenció de vot en unes eventuals eleccions generals en aquests moments.

