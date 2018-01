Endavant exigeix a Puigdemont que concreti quin pla té en cas de ser investit

"És a Carles Puigdemont a qui pertoca donar resposta a com es pretén materialitzar la República". Endavant ha valorat les eleccions del 21-D per constatar que els electors han donat suport a Junts per Catalunya i, per tant, és a la candidatura de Carles Puigdemont a qui correspon concretar l'estratègia per materialitzar la República, en cas que el president pugui ser investit. "És ell qui ha de respondre amb sinceritat si pretén mantenir una via unilateral per materialitzar la República o bé gestionar l'autonomia i mantenir l'enfrontament polític amb l'Estat per forçar un procés de negociació", han dit a través d'un comunicat.Els anticapitalistes, però, reconeixen que l'independentisme "continua tenint el mateix problema que es va plantejar el 27 d'octubre", quan es va proclamar la independència al Parlament. Malgrat la victòria electoral dels partits independentistes (70 diputats i més de dos milions de vots, un nou màxim històric) , "no hi ha la suficient correlació de forces" per poder transformar l'èxit a les urnes i la majoria social en una república independent. És per això que demanen concreció a Carles Puigdemont, com a vencedor de les eleccions dins del bloc independentista, i adverteixen que "ja no val demanar confiança cega" a la ciutadania.En aquest sentit, consideren que parlar de "govern republicà" sense una estratègia definida "és un error" i suposa tornar a caure "en la trampa emocional que explota les pors de l'independentisme a través de l'espantall del fracàs per culpa de 'manca d'unitat'". "Creiem que l'esquerra independentista només pot afrontar el debat sobre el 'govern republicà' un cop tingui resposta sobre l'estratègia que planteja Carles Puigdemont", sostenen. El 21-D ha deixat la CUP amb quatre diputats, sis menys del deu que va tenir durant la passada de legislatura , que van convertir els anticapitalistes en el partit clau per articular una majoria independentista al Parlament. Endavant, una de les ànimes de la CUP, constata que les eleccions han deixat un mal resultat per als cupaires perquè la seva "posició predeterminant en l'articulació de majories parlamentàries" ha perdut força i no han estat capaços d'arribar "a nous segments d'electorat situats fora del bloc independentista".Consideren però que els mals resultats electorals "no són fruit de cap càstig a l'estratègia de la CUP en matèria d'autodeterminació", sinó que responen a factors conjunturals i d'oferta de partits. Així, sostenen que el vot perdut pels cupaires ha optat per forces contràries a Ciutadans, a la repressió de l'Estat i a l'article 155.

