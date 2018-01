Jordi Cañas carrega ara contra Zara per un rètol comercial en català

Para @ZARA en Puerta del Ángel de @barcelona_cat los castellanoparlantes no necesitamos indicaciones comerciales, evitando rotular en uno de los idiomas oficiales en Cataluña. ¿Es una cuestión puntual o una norma en la empresa? Agradecería respuesta del CM de @ZARA . pic.twitter.com/WEs1czPuOO — Jordi Cañas (@jordi_canyas) January 2, 2018

Continuen les acusacions contra empreses o establiments per no retolar en castellà. Aquest cop ha estat l'exdiputat de Ciutadans Jordi Cañas, que ha carregat contra l'establiment de Zara a Portal de l'Àngel. "Per a Zara els castellanoparlants no necessitem indicacions comercials", diu Cañas. En la mateixa piulada, Cañas exigeix explicacions a l'empresa per saber si és una qüestió puntual o una norma de l'empresa.Més enllà de Twitter, Jordi Cañas va ser notícia fa poques setmanes. L'exdiputat haurà d'anar a judici per frau fiscal al jutjat d'instrucció número 19 de Barcelona, malgrat que la Fiscalia l'havia exculpat. Se l'acusa d'haver participat en un entramat empresarial que va defraudar prop de 430.00 euros a Hisenda l'any 2005. Cañas seurà al banc dels acusats acusat d'un delicte contra la hisenda pública.

