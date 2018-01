Jaume Peral, nou subdirector de RAC1

L'exdirector de TV3, Jaume Peral, assegut entre el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, i la presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA, Núria Llorach Foto: ACN

L'exdirector de TV3 Jaume Peral s'ha incorporat com a sotsdirector de RAC1 després de ser nomenat pel director general audiovisual del Grup Godó, Ramon Rovira, segons ha informat aquest dimarts l'emissora. Peral arriba a RAC1 després d'ocupar diversos càrrecs a TV3 i Catalunya Ràdio. La seva carrera es va iniciar a Radio Cadena, RNE i a l'agència EFE a Girona.Un cop a Catalunya Ràdio, va ser el responsable de les seccions d'Economia i Política, va ser sotsdirector d'Informatius i del 1998 al 2004 va ser cap d'Informatius. A més, va ser director de comunicació de Catalunya Ràdio i TV3 i a partir del 2012, va ser director d'informatius de la cadena catalana i al 2016 va ser nomenat director de TV3 fins que va ser rellevat per l'actual director, Vicent Sanchis, el 13 de març d'aquest any. Actualment, era director del Màster Interuniversitari en Periodisme Multiplataforma.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)