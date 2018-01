Hisenda retorna 1.658 milions d'euros als contribuents catalans

| 8 comentaris Oriol March

Junts per Catalunya, ERC i la CUP enfilen aquesta setmana les negociacions per tirar endavant la legislatura a l'espera del futur judicial de Puigdemont i Junqueras | Partits i entitats tenen experiència: des del 2012 han superat una desena de tràngols per evitar fer descarrilar el full de ruta