El soterrament de les vies de FGC a Can Feu de Sabadell obligarà a tallar el servei amb Sant Quirze

Les explicacions a l'afectació del trànsit Foto: Albert Hernàndez

L'afectació al trànsit durant les obres del soterrament a Can Feu Foto: Albert Hernàndez

El soterrament de les vies dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a Can Feu serà una realitat la primavera de 2019. Així ho ha anunciat aquest dimarts el secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font, sobre el terreny, a l’estacióCan Feu - Gràcia. Una obra que tindrà com a contraprestació el tall del servei amb Sant Quirze. “A partir de Sant Joan i fins a la Diada”, ha pronosticat Font.Durant l’estiu, per tant, no hi haurà trens que connectin les dues localitats vallesanes, tot i que el secretari ha afirmat que es posarà un bus llançadora per connectar ambdues estacions. Així com trens llançadora entre Can Feu - Gràcia i les altres quatre de Sabadell. “La idea és fer-ho quan acabi el curs escolar, per la menor incidència en l’usuari”, ha explicitat i ha justificat aquest tall “perquè l’alternativa era treballs nocturns i afectació als veïns. Hem buscat la menor molèstia”, després que durant anys hagin suportat les obres de la Rambla d’Ibèria. El motiu és que s’han de canviar les vies, per tal que quedin homogeneïtzades amb tota la línia que creua Sabadell.A més, a tot plegat, es redueix en sis mesos el calendari previst inicialment. Un calendari que arrenca aquest dimecres i que un cop acabat l’estiu, “si no hi ha cap imprevist, es podrà gaudir d’aquest servei”, ha apuntat Font. Així, des de la tardor i fins a la primavera de 2019 es faran tasques de cobriment, en el tram des del carrer Sobarber fins el Passeig de Can Feu, uns 375 metres, entre d’altres treballs. Constarà d'una inversió de 19 milions d'euros, sense IVA.L’obra es traduirà amb el tall del passeig de Can Feu, a partir del dia 9. Això ha obligat a canviar la mobilitat i impulsar diverses mesures “per evitar congestió a la zona”, ha indicat el segon tinent d’alcalde, Juli Fernández. Es reformularà les entrades a la ciutat amb vehicle, “els que vagin al centre, que vinguin per la C-58, per aquesta entrada. Els que vulguin anar a plaça Catalunya pel lateral de la C-58 i al nord, per la Ronda Oest”, ha precisat.També es posaran polsadors als semàfors de la Rambla d’Ibèria per si no hi ha demanada de vianants puguin circular els automòbils, s’endarrerirà uns metres l’últim pas de vianants pròxim a la rotonda per ampliar l’espai de pas de cotxes i es recuperarà el tercer carril a la plaça del Mil·lenari, entre d’altres mesures.Un altre dels interrogants que haurà de resoldre el soterrament és què es farà a la superfície. “Guanyarem 3.400 quadrats”, ha dit l’alcalde, Maties Serracant. Però això serà una feina, que igual que aquesta obra de la Generalitat, s’haurà de fer amb “consens” amb els veïns. Però per ara encara no hi ha res i s’haurà de fer per concurs públic, un cop tot estigui acabat. D'aquesta manera, les restriccions del trànsit, presumiblement, s'allargaran.L’anunci de l’arrencada d’aquesta obra tan anhelada a la ciutat, especialment entre els veïns de la zona, hauria de comptar amb la presència del conseller del ram. Però no ha estat així per estar encara en vigor l’aplicació de l’article 155. D’aquest fet s’ha recordat Serracant, “era important destacar-ho”, fent referència a la tasca duta a terme, a més de tot l’equip municipal i del Departament de Territori i Sostenibilitat, del conseller Josep Rull. Ha senyalat “la situació irregular” que viu el Govern català, però ha dipositat esperança “de la tornada de les polítiques” de l’executiu català.

