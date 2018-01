Borrell, entre rialles: «En el franquisme les coses serien molt pitjors pels independentistes»

Molt be sr Borrell. Cada cop que voste obre la boca sueten 100 independentistes mes i el Psc perd 50 votants. Segueixi aixi. Els independentistes l' hi agraim molt

Pero tingui en compte que si tornes en Franco voste seria a la preso per haner estat socialista i per tant ROJO

O sigui que no rigui tant ue si puna C' s al poder ho tindra clar i potser es penedira de no haber apoiat l' independentisme o seguir encara a Espanya



Hi ha cops que el peix es mor per la boca. I voste la te molt grosa