Extingit l'incendi forestal de Castelldefels que ha cremat prop de set hectàrees

Les hectàrees cremades a Castelldefels

Más imágenes del #IFCastelldefels

Rogamos su colaboración.

NO se acerque a la zona y deje los accesos libres a vehículos de emergencia.

Gracias.

Els Bombers han donat per extingit aquest migdia l'incendi forestal que es va declarar ahir al vespre al Poal de Castelldefels (Baix Llobregat) i que ha calcinat 6,8 hectàrees, segons Agents Rurals.El foc, que va començar quan passaven pocs minuts de les vuit del vespre, ja s'havia donat per estabilitzat a la mitjanit. Ara, els Bombers duen a terme el relleu dels efectius que han estat treballant a la zona i també es preveu la incorporació de les ADF de la zona per donar suport a les tasques d'extinció. Arran de l'incendi, Protecció Civil de la Generalitat va posar en prealerta el pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT).Prèviament, l'incendi havia obligat a desallotjar preventivament dues persones d'una masia aïllada pel fum i provocat talls de llum a 6.000 abonats de les urbanitzacions del Poal, Bellamar i el Baixador per garantir la seguretat en l'extinció.

