Un tren Euromed atropella un ramat d’ovelles a Mont-roig del Camp

Un tren Euromed ha atropellat aquest dimarts al matí una seixantena d’ovelles a l’alçada de Mont-roig del Camp, al Baix Camp. Segons ha informat Adif, l’incident pocs minuts abans de dos quarts de dotze del matí i ha afectat al tren que cobria el trajecte entre l’estació de França de Barcelona i Alacant.Els fets no han ocasionat danys personals. Com a conseqüència de l’atropellament, la circulació de trens entre Cambrils i Mont-roig ha quedat interrompuda durant una hora. Diversos combois s’han hagut d’aturar en estacions properes, com el que cobreix la ruta Múrcia-Barcelona, a l’Hospitalet de l’Infant, i el que uneix Barcelona i Alacant, a Cambrils.Un tren de la línia R16 (Tortosa-Barcelona) també ha quedat aturat a Mont-roig. La circulació a la via ha quedat normalitzada a les 12:20 hores, tal com ha detallat Adif. Per la seva banda, el tren que ha atropellat el ramat ha reprès la marxa a les 12:40 hores amb 72 minuts de retard, un cop s’ha comprovat que no havia patit danys materials.

