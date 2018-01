El darrer ferri que allotjava policies marxa avui del Port de Barcelona amb destinació Tànger

Els vaixells amb la policia espanyola al port de Barcelona Foto: Albert Alemany

El darrer ferri que allotjava agents de la policia espanyola i la Guàrdia Civil des dels dies previs al referèndum de l'1 d'octubre, el GNV Rhapsody, deixarà aquest dimarts a la nit el Port de Barcelona amb destinació Tànger. Segons fonts del Port de Barcelona, la naviliera desplaçarà cap a les de la nit el buc al Moll de Ponent, des d'on s'incorporarà a la línia comercial Gènova-Barcelona-Tànger, operativa des de fa anys i que es dedica al transport de càrrega i passatgers.La naviliera ha decidit finalment destinar el vaixell a cobrir aquesta línia després de donar servei durant més de tres mesos al Ministeri d'Interior allotjant els agents de la resta de l'Estat desplaçats a Catalunya, juntament amb el 'Moby Dada', conegut com el vaixell del Piolín, i el GNV Azzurra, que ja va deixar el port català amb destinació Gènova.El GNV Azzurra va atracar al Port de Tarragona a mitjan setembre i el 16 de novembre, quan el creuer Moby Dada -decorat amb el "Piolín" i altres dibuixos animats- va marxar de Barcelona, el va substituir.Centenars d'efectius de la Guàrdia Civil i la policia espanyola es van desplaçar en l'operatiu que havia d'impedir el referèndum de l'1 d'octubre i es allotjar en aquests tres ferris. Part d'aquests agents van tornar a les seves destinacions el novembre, mentre que es va mantenir un "contingent més reduït" fins passades les eleccions al Parlament del 21 de desembre.L'objectiu era que els policies que es mantenien a Barcelona poguessin donar resposta en cas que fos necessari en matèria d'ordre públic, així com per a altres funcions, segons van assenyalar en el seu moment fonts de la policia espanyola. Aquests agents han anat marxant de forma progressiva en la darrera setmana en un procés que es va tancar dissabte.D'altra banda, els sindicats policials van criticar la poca idoneïtat d'allotjar els agents en ferris i van denunciar les condicions en el Moby Dada. L'última polèmica es va desfermar amb el menú de Nadal dels agents, que alguns sindicats policials van denunciar i el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va ordenar obrir una informació reservada al respecte.