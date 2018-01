De «Westworld» a «La catedral del mar»: les 10 sèries més esperades del 2018

Aquest nou any no hi haurà Joc de Trons, però el món de les sèries arriba el 2018 ben carregat de propostes interessants. Aquí teniu una selecció dels deu títols que més expectatives generen ara que tot just comença el nou curs.La primera temporada de Westworld va deixar més d'un amb la boca oberta i amb ganes que vingués, al més aviat possible, la segona temporada. Però s'ha fet esperar. Tenim confirmat que aquest 2018, al llarg de la primavera, hi haurà nova dosi de parc temàtic, robot, girs impossibles, records i cowboys.Una de les sensacions del 2017, amb una primera temporada que deixava glaçat i que creava addicció. La segona temporada de la història ideada per Margaret Atwood tindrà 10 nous capítols, arribarà el proper mes d'abril i serà emesa per HBO.HBO estrenarà aquest 22 de gener una minisèrie criminal de sis episodis desenvolupada per Steven Soderbergh i protagonitzada per Sharon Stone. Tot comença quan Olivia Lake, una famosa escriptora de llibres infantils, és assassinada. La particularitat del cas és que tindrà dues versions: els sis episodis d'HBO i la possibilitat (de moment, només als EUA) de gaudir-se com una història interactiva a través d'una aplicació en la qual el públic podrà triar quin camí recórrer.L'arribada del primer fill sempre provoca una sotragada important en la vida dels seus progenitors. Movistar ens mostrarà, a partir del febrer de 2018, una sèrie protagonitzada i escrita per Berto Romero, amb les aventures i desventures d'una família en un moment crucial.Una de les notícies serièfiles d'aquest 2018: la tornada de la mítica Roseanne. Prevista per al 27 de març als EUA, torna a la pantalla petita després de 9 temporades i 222 capítols. Roseanne Barr, John Goodman, Sara Gilbert, Laurie Metcalf, Michael Fishman i Lecy Goranson seran de nou l'elenc protagonista, amb personatges que ja són història viva de la televisió.Produïda per J.J. Abrams (Perduts, Star Wars), se centra en un poble fictici de l'estat de Maine, Castle Rock. Allà és on tenen lloc moltes de les obres de Stephen King, fent que la sèrie mostri diversos personatges de l'autor, en trames coincident en una mateixa història. Com s'ho faran és un dels grans misteris de la nova temporada de sèries.HBO estrenarà Sharp Objects aquest estiu, una sèrie que adapta la novel·la de Gillian Flynn (Perdida), amb Amy Adams com a protagonista. Després de passar per un psiquiàtric, la periodista Camille Parker torna al seu poble natal per investigar l'assassinat de dues nenes.Després de produir amb molt d'èxit Fargo, els germans Coen assumeixen la direcció de la seva primera sèrie, per a Netflix. The Ballad Of Buster Scruggs és un western que explicarà una història diferent en cadascun dels sis capítols que la integren.El 19 de gener arriba a HBO la sèrie protagonitzada per la princesa celta Kerra (Kelly Reilly, vista a True Detective), amb nou episodis ambientats l'any 43 a.C. i que mostren la formació de l'imperi de la Bretanya, amb lluites entre enemics i tribus estrangeres. Una de les sèries que més promet a nivell tècnic i artístic.Encara sense data d'estrena, Antena 3 ha publicitat pel 2018 aquesta superproducció que adapta de la novel·la homònima d'Ildefonso Falcones. El protagonista, Arnau, lluitarà per la llibertat dels més desfavorits del barri gòtic de Barcelona en ple segle XIV, just quan s'està construint l'església de Santa Maria del Mar.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)