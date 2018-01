Junqueras al·legarà el dret de participació política per sortir de la presó: les claus de la vista al Suprem

Oriol Junqueras, arribant a l'Audiència Nacional Foto: ACN

Oriol Junqueras torna al Tribunal Suprem (TS) aquest dijous per reclamar el seu alliberament. La sala d'apel·lacions ha de pronunciar-se sobre el recurs que va presentar la defensa del vicepresident del Govern, cessat arran de l'aplicació de l'article 155 i empresonat per l'Audiència Nacional espanyola després de la declaració d'independència . Pablo Llarena -magistrat instructor de la causa per rebel·lió, sedició, malversació i desobediència que afecta tot l'executiu català, els membres sobiranistes de la mesa del Parlament i els "Jordis"- ja el va mantenir a la presó el 4 de desembre. Un més després, l'escenari és totalment nou i, com comenta al'advocat del líder d'ERC, Andreu Van den Eynde, hi ha elements que haurien d'"inclinar la balança" a favor de l'alliberament, per molt que al partit no les tinguin totes. El context polític ha canviat des que Mariano Rajoy va intervenir l'autogovern sense que l'executiu encapçalat per Carles Puigdemont hi oposés resistència: es van celebrar les eleccions del 21-D, l'independentisme va revalidar la majoria al Parlament, Junqueras va tornar a ser escollit diputat -amb ERC defensant el diàleg i la negociació amb l'Estat-, i el govern espanyol va donar ordre de retirar el desplegament policial a Catalunya Seran suficients aquests canvis perquè el segon candidat a la presidència -si Puigdemont decideix continuar a Bèlgica- surti de la presó? Tant des del Suprem com des d'ERC veuen "poc probable" l'alliberament de Junqueras . En aquest sentit, el portaveu del partit, Sergi Sabrià, ha assegurat aquest dimarts a RAC1 que les decisions sobre els presos són "polítiques i no judicials". La resolució està en mans de tres magistrats: Alberto Jorge Barreiro, de perfil progressista; Miguel Colmenero, ponent de la sentència dels atemptats de l'11-M i encarregat del recurs contra la sentència de les targetes black , i Francisco Monterde Ferrer, de caire conservador. Aquestes són les principals preguntes sobre la vista de dijous:El líder d'ERC serà en persona davant dels tres magistrats mentre defensa i Fiscalia exposen les al·legacions. El Suprem va acceptar la seva compareixença, sol·licitada pel seu advocat, Andreu Van den Eynde, en el recurs presentat davant de l'alt tribunal. Tot i això, no serà una declaració en la qual les parts interroguin el dirigent. Junqueras podrà parlar si el magistrat que presideix la sala d'apel·lació, Miguel Colmenero, li concedeix el dret a l'"última paraula". En les seves darreres declaracions judicials, el líder d'ERC va mostrar acceptació "per imperatiu legal" del 155 malgrat les "discrepàncies" polítiques.En principi, el Suprem ha fixat per al mateix dijous 4 de gener la deliberació i resolució del recurs d'apel·lació. D'aquesta manera, el mateix dia es podria saber si Junqueras surt o no de la presó. Algun imprevist podria retardar la decisió, però el que és segur, segons l'advocat del dirigent republicà, és que la resolució es dictaria de manera "imminent".Van den Eynde apunta que, "a nivell tècnic", l'elecció de Junqueras el 21-D és un "nou element que fa insuportable" que es mantingui l'empresonament provisional. Si aquesta mesura cautelar ja afectava el seu dret fonamental a la llibertat, ara també suposa una limitació al seu dret de participació política i el dret dels ciutadans a tenir representants polítics escollits democràticament. Per l'advocat de Junqueras, això hauria de decantar la balança a favor de la posada en llibertat del seu client, en detriment del suposat risc de reiteració delictiva que han argumentat en diverses ocasions el Suprem i la Fiscalia.El 4 de gener no és encara el moment processal en el qual Junqueras demani poder assistir als plens del Parlament. Van den Eynde indica aque primer cal esperar la decisió del Suprem. Només si es manté la presó provisional, serà l'hora de fer aquest tipus de peticions. No tardarà gaire, ja que Rajoy va convocar el primer ple de composició de la cambra catalana el proper 17 de gener, acotant encara més el calendari

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)