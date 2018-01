De «Jurassic World» a «Lady Bird»: les 10 pel·lícules que venen aquest 2018

De Steven Spielberg a Damien Chazelle, dels blockbusters amb més expectatives al cinema d'autor més premiat. L'any 2018 promet ser un any de bona collita cinèfila, amb obres per a tots els gustos, fílies i condicions. Aquí els deu títols que més interès han generat del calendari del nou curs.Steven Spielberg estrenarà dues pel·lícules, repetint la fórmula del 1992, amb l'èxit doble de Jurassic Park i La llista de Schindler. El 23 de març presentarà Ready Player One, ambientada en un futur distòpic. Però abans arribarà Los archivos del Pentágono, amb Tom Hanks i Meryl Streep, i una de les grans candidates als propers Oscar. Som a l'any 1971, quan The New York Times revela l'informe secret del govern sobre la guerra del Vietnam, un escàndol en el qual queden demostrades les mentides de l'administració Johnson.La guanyadora del Lleó d'Or a Venècia és una pel·lícula poètica, precisament dissenyada, delicada en la coreografia i contundent en el discurs, malgrat que sigui, en aparença, només un conte de fades. A més, el darrer film de Guillermo del Toro inaugurava la cinquantena edició del Festival de Sitges i mostrava al públic català una obra personal que rellegeix el mite de La Bella i la Bèstia, amb una bella que no és una princesa Disney, i amb una bèstia que no acaba sent cap príncep.El debut com a directora de Greta Gerwig era notícia de portada fa pocs dies per ser el film més ben valorat a la història del web especialitzat Rotten Tomatoes. Tota una fita per una història que ha aconseguit quatre nominacions als Globus d'Or (Millor comèdia, directora, actriu principal i actriu secundària). Què explica? Una història generacional de descoberta, protagonitzada per una jove, Lady Bird, que vol ser artista i té una mare sobreprotectora.El 2018 serà un any mogut pels superherois que poblen l'univers Marvel, amb el permís del també esperat Aquaman de DC. D'entre totes les estrenes, cal destacar la tercera entrega de Los Vengadores, que ara s'han d'enfrontar al temible i totpoderós Thanos, que pretén reunir les sis Gemmes de l'Infinit per sotmetre tot l'univers a la seva voluntat. Sense oblidar que l'any també acull les estrenes de Deapool 2 i de Black Panther, el primer superheroi negre.Sis mesos després de l'estrena de la republicana, rebel i feminista Star Wars VIII: Els últims Jedi , la saga galàctica seguirà donant fruits. Ara, amb un spin off protagonitzat pel jove Han Solo, i després que el film hagi passat definitivament a mans de Ron Howard, un director solvent (autor de Willow o Apolo 13).El mateix Spielberg, productor, ha quedat totalment enlluernat amb el talent de J.A. Bayona, tal i com ha declarat en diverses entrevistes. El cineasta català, autor de Lo imposible o Un monstre em ve a veure , agafa les regnes de la segona part de Jurassic World, un dels films més esperats d'entre tot el repertori anual de blockbusters internacionals. La collita catalana de l'any es veurà engrandida per films com l'esperada SuperLópez, de Javier Ruiz Caldera i protagonitzada per Dani Rovira, o Entre dos aigües, la tornada d'Isaki Lakuesta i Isa Campo als personatges de La llegenda del temps.Aquesta segona part arriba catorze anys després de la primera, però situa l'acció segons després que acabés la història. Tornarem a viure les aventures d'una peculiar família de superherois, amb Míster Increíble, Elastigirl i els seus fills Violet, Dash i el petit Jack-Jack. Una de les pel·lícules d'animació més esperades de l'any, i l'única estrena de Pixar del 2018.Un dels títols que més expectatives generen del proper curs és aquesta nova versió de la saga clàssica d'Ocean's Eleven, però ara protagonitzat per dones i amb un elenc ple de grans estrelles. Ens explica com la Debbie, germana de Danny Ocean, vol cometre l'atracament del segle en una gala que se celebra a Nova York, amb l'ajuda d'un equip criminal perfecte. Humor i acció al servei d'una trama enginyosa.El gran triomfador del 2017 per La La Land, Damien Chazelle, tornarà a finals d'any amb un biopic sobre Neil Armstrong (protagonitzat de nou per Ryan Gosling), el primer home en trepitjar la Lluna. El film s'ambienta entre els anys 1961 i 1969, just quan es preparava com a astronauta per fer un "petit pas per a l'home, però un gran pas per a la humanitat".Qui no recorda el gran clàssic per a tota la família que protagonitzava Julie Andrews? Estrenada el 1964 i premiada amb diversos Oscar, aquest 2018 la mainadera màgica més cèlebre de Londres torna a l'actualitat amb una nova adaptació, concebuda com una seqüela. Els germans Michael i Jane Banks s'han fet grans, però després d'uns temps difícils tornen a necessitar els serveis de la peculiar Mary Poppins.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)