Pensions, IVA, sous i ajudes socials congelades: així afecta el bloqueig dels pressupostos estatals

El 2018 ja està en marxa, però el govern espanyol no ha estat capaç de reunir els suports necessaris per tirar endavant els pressupostos Generals de l'Estat per aquest curs. Ara per ara, doncs, Espanya comença l'any prorrogant els comptes del 2017, fet que congela la posada en marxa d'un ampli reguitzell de propostes. Entre elles, destaca la cinquena setmana del permís de paternitat.L'ampliació s'havia d'aplicar aquest any, tal com havien pactat al setembre el govern del Partit Popular i Ciutadans. Ara bé, la incapacitat de l'executiu per donar llum verda als pressupostos deixa la proposta en stand by. En la mateixa situació es troben d'altres projectes com la rebaixa de l'IRPF a les rendes més baixes, la reducció de l'IVA del cinema del 21% al 10% i les ajudes a les famílies amb fills de 0 a 3 anys per pagar la guarderia.El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, preveu reduir l'impost que grava els sous d'aquells ciutadans que ingressen menys de 14.000 euros anuals, a les famílies nombroses i a aquells que tinguin a càrrec seu avis o persones amb discapacitat. La proposta de Montoro també inclou equiparar els salaris de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional.El bloqueig als comptes també afecta les pensions i els sous dels funcionaris. El 2018 havia d'arribar amb una revaloralització del 0,25% de les pensions i la voluntat expressa de l'executiu espanyol per tal d'evitar la congelació salarial dels treballadors públics. Fins i tot, hi ha sobre la taula un augment dels sous de fins a l'1,5%.Tot això, però, navegarà en un mar de dubtes fins que el grup parlamentari del Partit Popular aconsegueixi pactar una majoria de vots favorables en el Congrés dels Diputats. El suport del soci de govern, la formació d'Albert Rivera, sembla garantit, però no és suficient. Els populars han de recavar suports d'altres forces parlamentàries per desbloquejar la situació actual.

