ERC demana a JxCat que aclareixi com fer efectiu el retorn de Puigdemont

ERC vol que JxCat aclareixi com es pot fer efectiu el retorn del president destituït, Carles Puigdemont. El portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, ha demanat a la formació independentista més votada el 21-D que posi damunt la taula com executar l'operació perquè Puigdemont pugui tornar al Palau de la Generalitat. En una entrevista a RAC1 , aquest dimarts al matí, el portaveu republicà ha negat que hi hagi cap "alternativa" a aquest pla i ha subratllat que "no té sentit" parlar de "segones opcions". A més, Sabrià ha dit que "seria bo per a tothom" que la nova legislatura superés almenys el llindar dels tres anys, i ha descartat que s'hagin de repetir les eleccions perquè no hi hagi entesa per investir un president: "Després de la victòria del 21-D el que no podem fer és no posar-nos d'acord".El dirigent independentista ha asseverat que els propers dies caldrà trobar una "solució" amb JxCat i la CUP per aplicar la "proposta guanyadora" i fer tornar Puigdemont, i ha negat que les forces independentistes treballin en altres noms alternatius. Així mateix, Sabrià ha insistit que és la llista que encapçala el president destituït, ara a Brussel·les, qui ha de transmetre com fer efectiu el retorn de Puigdemont: "Està més en mans del PDeCAT i de JxCat", ha sentenciat el portaveu d'Esquerra, que ha remarcat que els republicans estan "disposats" a donar llum verda a aquesta via. "Cal veure com es conforma la proposta, que a dia d'avui no és senzilla", i "els demanem que ens proposin com donar-hi forma", ha reiterat.ERC confia poc que el seu president, Oriol Junqueras, pugui sortir de la presó aquest dijous. El portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, ha dit a RAC1 aquest dimarts al matí que hi ha poques possibilitats que el vicepresident destituït per l'Estat i empresonat des de fa dos mesos sigui alliberat demà passat.El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, decidirà el dia 4 de gener si Junqueras pot sortir de la presó d'Estremera. "El que ens arriba de l'entorn és que és poc probable que sigui així", ha apuntat Sabrià. Tot i això, el dirigent independentista ha subratllat que hi ha plena confiança en l'equip jurídic del partit. Finalment, però, ha assegurat que les decisions sobre els presos són "polítiques i no judicials", per la qual cosa es fa "difícil" preveure què pot passar dijous.Sabrià manté l'esperança de tenir "bones notícies" demà passat, i confia que una eventual sortida de la presó de Junqueras beneficiaria la llibertat també per a Quim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, citats pel propi Llarena per al dia 11. Sigui com sigui, des d'ERC treballen des del punt de partida que Junqueras no serà alliberat dijous. "Però si les notícies són bones, doncs millor", ha subratllat el portaveu dels republicans. De fet, 'El Periódico' publica aquest dimarts que fonts del Suprem consideren "altament improbable" l'excarceració de Junqueras.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)