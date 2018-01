El PP insta Cs a «moure fitxa» per configurar un Govern constitucionalista

El portaveu del PP al Senat, José Manuel Barreiro

El portaveu del PP al Senat, José Manuel Barreiro, ha instat aquest dimarts Cs i la seva líder a Catalunya, Inés Arrimadas, a "moure fitxa" per "assumir la responsabilitat" d'intentar configurar un Govern constitucionalista a Catalunya. En una entrevista a RNE, Barreiro ha defensat la necessitat que Cs faci "el pas" i negociï amb el PP, el PSOE i amb CatECP una "alternativa" a un executiu independentista perquè, al seu parer, no és clar que les forces sobiranistes arribin a un acord.Segons Barreiro, malgrat que els independentistes sumen majoria al Parlament, "no s'ha d'esgotar" cap possibilitat perquè "no hi ha certesa que pugui conformar-se" aquesta majoria. Així doncs, si els independentistes no arriben a un pacte, el portaveu popular ha dit que "només cap una alternativa de govern" configurada al voltant de Cs, partit que va guanyar les eleccions catalanes del 21 de desembre. Si no es configura aquesta alternativa, ha explicat Barreiro, l'única opció que quedarà serà una repetició electoral."Ha d'intentar-ho", ha reclamat a Arrimadas, i ha remarcat que "qui té la responsabilitat derivada de la urnes ha de fer passos" i "assumir aquesta responsabilitat".Per al senador popular, "és fonamental" que "torni la normalitat" i l'"estabilitat" a Catalunya.A més, ha titllat de "grotesc" que el candidat de JuntsxCat i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, vulgui governar Catalunya des de Brussel·les.D'altra banda, preguntat pel mal resultat que el PP va obtenir en les eleccions catalanes i per la possibilitat que el partit en responsabilitzi el seu candidat Xavier García Albiol, Barreiro ha avisat que seria "un greu error" si es "personalitza".Així ha advocat per fer "autocrítica" perquè el "vot útil" a Catalunya ha anat a parar a Cs i ha "castigat" el PP.

