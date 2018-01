El 21-D passa factura a Rajoy, segons les primeres enquestes de l'any

Albert Rivera i Mariano Rajoy, en una imatge d'arxiu Foto: Europa Press

La victòria d'Arrimadas i la desfeta del PP a Catalunya podria passar factura a Rajoy al Congrés. Així ho mostren les darrers sondeigs, que auguren una davallada dels populars en favor d'un increment d'escons de Ciutadans, el partit que ha aglutinat majoritàriament el vot unionista a Catalunya en les eleccions del 21-D.El darrer sondeig el publica aquest dimarts La Razón , que apunta que el PP podria perdre fins a deu diputats al Congrés, mentre que la formació taronja experimentaria un creixement remarcable sumant fins a 25 escons als que Albert Rivera té actualment a la cambra baixa espanyola. Segons aquest sondeig, Cs podria fer el sorpasso a Podem i passar a ser tercera força al Congrés. Per la seva banda el PSOE passaria de 85 a una forquilla d’entre 88 i 93, i continuaria sent el principal partit de l’oposició.Aquesta però no és la primera enquesta que pronostica que l'efecte Arrimadas podria perjudicar Rajoy. Segons un sondeig de l'empresa Simple Lógica , els populars obtindrien un 24,8% dels vots si avui se celebressin eleccions espanyoles. Es tracta de més de vuit punts menys que als comicis del 26 de juny del 2016 i només un més que el PSOE i dos sobre Cs.És precisament la formació d'Albert Rivera la gran beneficiada de la caiguda del PP. Podrien aconseguir un 22,8% dels sufragis, quan el 26-J no van passar del 13%. El PSOE es quedaria amb 23,8% –un punt més que els comicis- mentre que Podem i les confluències no passarien del 16%, molt lluny del 21% i la tercera posició de fa un any i mig.

