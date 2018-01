Aquests són els 50 millors discos del 2017

Arriba la fi del 2017 i és hora de fer balanç. En el terreny musical hem viscut retorns, aniversaris i hem vist florir obres inèdites. A Enderrock.cat presentem la llista dels 50 discos de l'any, com a petit tastet d'aquells àlbums que la crítica ha reconegut com els més rellevants d'aquest curs dins dels Premis Enderrock.Dos referents del nou pop català del segle XXI,, encapçalen la llista dels 50 millors discos de l’any dels Premis Enderrock 2018 – Premis de la Música Catalana elegits per 25 crítics.rep un doble reconeixement com a millor disc de l’any i millor disc de pop-rock, iel premi a millor artista del 2017 pel seu quart disc i per una gira que els ha portat arreu del territori. El podi de la crítica es completa amb el duet, millor disc de cançó per la seva capacitat de reiventar el gènere a partir del compromís i la seducció. La crítica renova l’aposta en, premia l’esforç i risc del basci mostra l’emergència de. El dijous 8 de març, l’Auditori de Girona acollirà per segon any consecutiu la vintena edició de la gala dels Premis Enderrock.També podeu descobrir els 50 discos del 2017 ordenats:Els guanyadors dels Premis Enderrock de la crítica són els protagonistes de l'últim EDR de l'any. Així doncs, a l' EDR #202 –disponible a partir d'avui mateix a les 12 h– trobareu una entrevista a cadascun dels guanyadors acompanyada d'una videopresentació de cada disc realitzada per alguns dels membres de la crítica i redactors d'Enderrock.

