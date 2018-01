TV3 es corona líder el 2017 en un any agitat pel canvi de graella i la tempesta política

AVANÇAMENT AUDIÈNCIES 2017|



TV3 creix fins a l’11,8% i bat un rècord inèdit amb 8 anys consecutius de lideratge



La cadena lidera l’audiència de la nit de cap d’any amb una quota de 35,4%



TV3 ha tancat el 2017 sent líder a Catalunya, amb un 11,7% de quota de pantalla. La pública catalana ha consolidat vuit anys de lideratge -un nou rècord en televisió- capgirant les males dades d'audiència de principi d'any en què va arribar a desplomar-se per sota del 10% , arribant a quedar relegada al tercer lloc en el rànquing d'audiències. El 2017 no ha estat un any fàcil per a TV3 , que s'ha vist abocada a renovar una graella que feia anys que mostrava símptomes d'esgotament. A més, l'agitat context polític també l'ha situat al centre de la diana d'una campanya ofensiva que ha acabat amb nou recursos davant de la Junta Electoral i un intent de desprestigiar la cadena El 2018 no es preveu menys intens per a la pública catalana. El director de TV3, Vicent Sanchis, ha assegurat aquest dimarts que, a partir del mes de juny, no hi ha garantida la continuïtat de cap programa de producció externa a la televisió pública catalana. Una situació, segons ha explicat, fruit del canvi legal en que obliga la CCMA a pagar 30 MEUR aquest any en concepte d'IVA de les subvencions rebudes. En una entrevista a Catalunya Ràdio , Sanchis ha explicat que per aquest 2018 s'ha fet una planificació pressupostària segons la qual, si no hi ha canvis, a partir del juny TV3 només podrà emetre programes de producció interna. Sanchis ha acusat el PP, el PSOE, Cs i algunes persones del PSC d'atacar els mitjans públics catalans per justificar mesures com aquesta.Sanchis ha explicat que Hisenda reclama a TV3 des de fa anys 168 MEUR per un canvi de criteri en l'IVA per a entitats que reben subvencions públiques i que també afecta a entitats culturals com ara teatres o festivals de música. Aquesta via està recorreguda i pendent de la decisió dels tribunals, però Sanchis ha afegit que, a partir del novembre, aquest canvi de criteri s'ha transformat en llei. "Ja no és discutible ni recurrible", ha dit, "has de pagar sí o sí i enguany suposa per a la CCMA més de 30 MEUR".Pel que fa a la campanya de desprestigi, Sanchis ho té clar: "Si TV3 no fos líder, segurament no caldria estar tot el dia dient que són la pitjor cosa del món". Sanchis ha fet un repàs dels programes que ara mateix es troben en una situació de canvi. Un d'ells és Tarda oberta que, tal com va avançar NacióDigital , serà substituït a causa de l'ofec econòmic. "Estem contents amb el seu equip. Ens hem vist obligats a suprimir el programa perquè la restricció de diners ens afecta, i molt", ha apuntat. El més probable és que sigui Helena Garcia Melero la que agafi les tardes de TV3.Un cas diferent però que també segueix obert és la necessitat de trobar un substitut per a Ricard Ustrell al FAQS. Sanchis ha explicat que estan treballant amb la productora El Terrat per trobar un nou presentador "amb la mateixa solvència", que serà "extern, no de la casa"."No hi ha garantida la continuïtat de cap programa. A partir del mes de juny tot pot canviar. Només tindrem pressupostos per la producció interna", ha afegit Sanchis, tot explicant que arribarà un punt que TV3 només tindrà "producció interna". Per últim, ha fet una crida perquè el nou Govern "s'espavili" perquè "si no aquesta gent que diu que som el pitjor potser se'n sortiran".

