Els Bombers donen per controlat l'incendi de Castelldefels

Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest dimarts, poc abans de tres quarts de vuit del matí, l'incendi forestal que es va declarar ahir al vespre al Poal de Castelldefels (Baix Llobregat) i que ha calcinat 6,8 hectàrees, segons Agents Rurals.El foc, que va començar quan passaven pocs minuts de les vuit del vespre, ja s'havia donat per estabilitzat a la mitjanit. Ara, els Bombers duen a terme el relleu dels efectius que han estat treballant a la zona i també es preveu la incorporació de les ADF de la zona per donar suport a les tasques d'extinció. Arran de l'incendi, Protecció Civil de la Generalitat va posar en prealerta el pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT).Prèviament, l'incendi havia obligat a desallotjar preventivament dues persones d'una masia aïllada pel fum i provocat talls de llum a 6.000 abonats de les urbanitzacions del Poal, Bellamar i el Baixador per garantir la seguretat en l'extinció.

