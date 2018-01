Augmenta el nombre de dotacions de Bombers a l'incendi de Castelldefels

Aquest vespre, cap a les 20.45, s'ha declarat un incendi al terme municipal de Castelldefels, al Baix Llobregat. El foc, que crema amb virulència, ha començat al turó del barri del Poal.Les flames, de color molt intens, es poden veure des de diversos punts de la comarca. El nombre de dotacions dels Bombers ha augmentat fins a 17 –inicialment eren 10-. Diferents ADF del Baix Llobregat també es dirigeixen a l'incendi per ajudar en les tasques d'extinció.El cos d'emergències ha recomanat tancar les finestres als habitatges més propers al foc però no ha ordenat cap evacuació. També demana no trucar al 122 si no és un cas d'emergència.Es dona la circumstància que el fort vent ha fet augmentar el risc d'incendi.

