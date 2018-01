L'incendi de Castelldefels ha cremat unes 6 hectàrees

Más imágenes del #IFCastelldefels

Aquest vespre, cap a les 20.45, s'ha declarat un incendi al terme municipal de Castelldefels, al Baix Llobregat. El foc, que cremava amb virulència, ha començat al turó del barri del Poal i ha afectat unes 6 hectàrees, segons el primer balanç dels Agents Rurals.Les flames, de color molt intens, s'han pogut veure des de diversos punts de la comarca. El nombre de dotacions dels Bombers ha augmentat fins a 17 (11 vehicles d’aigua i sis de comandament) entre les quals hi ha les unitats GRAF (Grup d’Actuacions Forestals). Al lloc, també hi ha efectius de les ADF de la zona, Policia Local, dels Mossos d’Esquadra, un tècnic de Protecció Civil i del Sistema d’Emergències Mèdiques en prevenció.De moment, tota la superfície cremada són arbustos i matolls baixos, però la força del vent empeny les flames cap a l'interior del Parc natural del Garraf. No es coneixen les causes de l'incendi, però diversos mitjans locals parlen que l'origen pot haver estat un petard.El cos d'emergències ha recomanat tancar les finestres als habitatges. Segons informacions per part dels Mossos d'Esquadra, han estat desallotjades preventivament pel fum, dues persones d'una masia aïllada propera a la zona. També es demana no trucar al 122 si no és un cas d'emergència.Es dona la circumstància que el fort vent ha fet augmentar el risc d'incendi.

