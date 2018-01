Primer "El despertador" de l’any, encara en versió reduïda. A diferència del que ens va passar l’any passat, amb l’atemptat d’Istanbul, aquest 2018 ha arrencat sense sobresalts. Em temo, però, que no serà la tònica, si més no a la política catalana. Hi ha qui ha previst una legislatura de quatre anys, amb independentistes sense fer la independència al Govern i una ciutadania que s’ho mirarà sense pressionar.És cert que caldrà recompondre la situació, aclarir molts dubtes (el primer si Puigdemont torna) i acordar un nou full de ruta. També que el 155 costarà d’aixecar més del que ens pensem i que la situació penal de principals dirigents farà poc practicable el diàleg amb l’Estat i amb un govern del PP amb plom a les ales per la gestió que ha fet del procés català.Amb una estratègia que, per força, haurà de ser diferent però buscant més implicació popular i compromís en la gestió col·lectiva del procés caldrà alçar-se de nou. Ho certifica que el bloc polític majoritari a Espanya comença l’any com l’ha acabat, sense un projecte engrescador per Catalunya.Aquí us deixo els 10 enllaços imprescindibles per començar la setmana ben informats:

Ferran Casas i Manresa

subdirector de NacióDigital



subdirector de NacióDigital

