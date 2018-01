El desastrós negoci del vaixell que va construir la Diputació de Toledo per un embassament no navegable

El negoci de Pere i les cabres. La Diputació de Toledo, territori que no té mar, es va gastar en l'anterior legislatura 400.000 euros per fer construir un vaixell de passatgers. Havia de servir per complementar el projecte Ciudad de Vascos –vinculat a un jaciment arqueològic-, en un embassament on no era possible la navegació i que anys després continua sense ser-ho Va ser una despesa polèmica de l'excèntric líder popular, Arturo García-Tizón. Amb les eleccions municipals va deixar de president de la Diputació de Toledo, regidor de l'Ajuntament i president provincial del PP. Això sí, va aconseguir col·locar-se com a president de la comissió d'Economia i Competitivitat al Congrés dels Diputats.Des d'allà ha pogut veure i viure el trist final del vaixell dels 400.000 euros. S'ha posat a subhasta, segons informa elplural.com , per un import mínim de 344.850 euros. Caldrà veure si s'aconsegueix recuperar els quasi 60.000 euros que, de moment, es donen per perduts.La polèmica operació no ha tingut conseqüències penals i, de fet, es va descartar fer una comissió d'investigació política. El projecte Ciudad de Vascos va acabar fent fallida i la Diputació de Toledo va assumir uns 3,5 milions en indemnitzacions.

