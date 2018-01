El missatge d'Albano Dante Fachin tres mesos després del referèndum

Nos querrán hacer creer que ya ha pasado, que no ha pasado, que es el pasado. Que las cosas han vuelto a su cause. Nuestro trabajo: hacer que cualquier camino futuro sea digno de lo que hicimos juntos el 1-O. Hoy hace 3 meses. Aquí estamos, 2018! ✊️ pic.twitter.com/2uFfCW3GkV — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) 1 de gener de 2018

El Cap d'Any ha coincidit amb que fa tres mesos de la celebració del referèndum. Aquest fet ha provocat que molts dels missatges dels polítics independentistes – com Carles Puigdemont - hagin vinculat les dues dates.Un polític que no és independentista però que reivindica el llegat de l'1-O és Albano Dante Fachin. L'ex-secretari general de Podem ha aprofitat el primer missatge de l'any a les xarxes socials per rememorar la resistència a la repressió de fa tres mesos.“Ens voldran fer creure que ja ha passat, que no ha passat, que és el passat. Que les coses han tornat al seu lloc”, assenyala en una piulada. “La nostra feina: fer que qualsevol camí futur sigui digne del que vam fer junts l'1-O”, afegeix. “Avui fa tres mesos. Aquí estem, 2018”, conclou el líder de la plataforma Som Alternativa.

