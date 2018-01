Sis remeis contra la ressaca

Fotolia-PhDreams

Qui ha viscut una ressaca coneix de primera mà els principals símptomes: malestar, letargia, fatiga, confusió mental, mal de coll, mal de cap, marejos, vòmits, aspecte cansat i deshidratació. El terme ressaca –tècnicament alcoholisme agut- indica els efectes d’una intoxicació provocada per l’alcohol que s'acumula en la sang molt més ràpidament del que pot ser metabolitzat pel fetge.Els símptomes són proporcionals a la quantitat d'alcohol ingerida. No obstant això, cada cos respon a l'alcohol de manera diferent en funció de diversos factors com el gènere, la predisposició genètica i els hàbits de consum, entre altres.L’alcohol deshidrogenasa i altres enzims presents en el fetge descomponen l'etanol present a les begudes alcohòliques per la seva posterior eliminació, explica Cupatges. Una vegada que l'etanol s'ha metabolitzat, aquests enzims metabolitzen altres alcohols presents en quantitats més petites: entre ells el més comú és el metanol. El metanol es descompon en toxines com el formaldehid i l’àcid fòrmic: són aquestes que ens fan sentir malament.De fet, una de les pràctiques més perilloses contra la ressaca és tornar a beure alcohol: dóna una temporània sensació d'alleujament però fomenta l'alcoholisme en lloc de dissuadir-nos de tornar a beure. Els enzims que descomponen els alcohols al fetge comencen sempre per l’etanol: quan estem en plena ressaca, beure més alcohol provoca que el cos deixi de descompondre metanol i torni a treballar l'etanol, donant-nos una falsa sensació de millora. En realitat estem perllongant la metabolització del metanol i els seus efectes desagradables.És evident que el que s'ha de fer per no tenir ressaca és beure amb moderació, però si això no s'ha fet, recomanem sis remeis per pal·liar els efectes de la ressaca:L'aigua ajuda a restaurar els líquids perduts a causa de l'alcohol i és un excel·lent remei per eliminar petites quantitats d'etanol a través de suor i l'orina. L’ideal és beure lentament un parell de gots d'aigua abans d'anar a dormir per disminuir la ressaca en despertar., encara millor si disposem d’un coixí ortopèdic per prevenir el mal de coll.com pa, melmelada, fruita, mel, sucs naturals o un bon plat de pasta o d'arròs. Un dels efectes de la intoxicació amb alcohol és la baixada de sucre en sang: mantenir l'estómac buit allarga i augmenta la sensació de malestar. L'ideal és acompanyar els carbohidrats amb greixos i proteïnes saludables: pa amb tomàquet i oli, ous passats per aigua, alvocat i formatges frescos, salmó fumat, etc. Recordem que, a més, pa torrat, galetes i productes "secs" mitiguen la sensació de nàusea que pot acompanyar la ressaca.aliments difícils de digerir: donen una inicial sensació de millora (gràcies a la presència dels carbohidrats del pa, del sucre, dels arrebossats) però poden provocar cremor a l’estómac i posteriors trastorns gastrointestinals.(cafè, refrescos de cola i altres): poden promoure la secreció de suc gàstric, irriten el revestiment de l'estómac i promouen la diüresi (agreujant la deshidratació del cos). Un cafè o un té després de l’esmorzar haurien de ser la ingesta màxima.el moviment estimula l'expulsió de l'alcohol.

