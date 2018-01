Onada d'atacs amb esprai irritant a discoteques de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van detenir 14 persones per Cap d'Any Foto: Mossos

Els Mossos investiguen una onada d'atacs amb esprai irritant que podria tractar-se de gas pebre. La policia catalana ha informat que a les tres de la matinada a la zona del Moll d'Espanya del port de Barcelona es va produir un incident que va obligar a un centenar de persones a ser desallotjades per picor al cos i problemes per respirar. Tanmateix, cap ha resultat ferida.El local, segons ha explicat la periodista Anna Punsí de la Cadena Ser , es tracta del Cafè del Mar. Tanmateix, també s'investiguen dos atacs similars a dues discoteques més: el Pachá i el Soho. En aquest darrer cas, a més, ja havia passat el mateix la nit del 30 de desembre.Els autors dels atacs, segons la mateixa font, ja han estat identificats.En un altre discoteca, en aquest cas del passeig Martítim de la Barceloneta, els Mossos van arrestar un home per haver agredit amb una ampolla de vidre un controlador d’accessos del local. Al conjunt de Catalunya la policia catalana va detenir 14 persones per diversos incidents

