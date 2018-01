Una nova enquesta pronostica una gran davallada del PP al Congrés

📊 ENCUESTA | PSOE y Ciudadanos le pisan los talones al PP en intención de voto https://t.co/Jae2xGOjrE | Aquí puedes ver la evolución de estimación de voto de los principales partidos ⤵ pic.twitter.com/vrcsLetSBy — Europa Press (@europapress) 1 de gener de 2018

Una nova enquesta mostra que les tendències del 21-D també es noten al conjunt de l'Estat. I és que el PP, segons el sondeig de l'empresa Simple Lógica recollit per Europa Press , obtindrien un 24,8% dels vots si avui se celebressin eleccions espanyoles. Es tracta de més de vuit punts menys que als comicis del 26 de juny del 2016 i només un més que el PSOE i dos sobre Cs.És precisament la formació d'Albert Rivera la gran beneficiada de la caiguda del PP. Podrien aconseguir un 22,8% dels sufragis, quan el 26-J no van passar del 13%. El PSOE es quedaria amb 23,8% –un punt més que els comicis- mentre que Podem i les confluències no passarien del 16%, molt lluny del 21% i la tercera posició de fa un any i mig.La resta de forces –entre les quals les independentistes catalanes i dels quals no es donen resultats desagregats- sumen un 12% dels vots, dos punts més que el 26-J.

