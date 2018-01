Catorze detinguts per incidents durant la revetlla de Cap d'Any

Els Mossos d’Esquadra han detingut 32 persones arreu de Catalunya durant la nit de Cap d'Any, 14 dels quals ho han estat per motius relacionats amb la celebració de la revetlla, amb el resultats d'alguns ferits per baralles o agressions, dos d'ells per arma blanca. Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat han hagut de sufocar petits incendis en diversos punts de Catalunya, cap d'ells amb conseqüències greus. El telèfon d'emergències 112 ha atès més de 2.000 requeriments per incidents diversos entre els quals destaca la mort d'una jove en caure d'un edifici al carrer Aribau de Barcelona Al Moll d’Espanya de Barcelona hi ha hagut un incident a les 03.00 hores en un bar musical després que una persona ha llençat un producte amb un esprai compatible amb gas pebre. Un centenar de persones han hagut d’abandonar el local tot i que no hi ha hagut cap ferit. A les 04.30 hores, en una discoteca del Passeig Marítim de la Barceloneta, s’ha arrestat un home per haver agredit amb una ampolla de vidre un controlador d’accessos del local.A les comarques de Girona cal destacar diverses baralles, com una entre diverses persones davant d’una discoteca a les 5 del matí amb el resultat d’una persona ferida que ha hagut de rebre assistència al CAP. A L’Escala (Alt Empordà), cap a les 04.45 hores, també s’ha produït una baralla i dues persones han hagut de ser ateses al CAP del municipi per lesions lleus. D’altra banda a les 08.30 hores hi ha hagut una baralla en un pub de Figueres entre diverses persones i s’han arrestat tres homes.Pel que fa a la regió policial de Ponent, s’ha produït una discussió entre veïns a Lleida a les 04.00 hores que ha acabat en una baralla. Un dels implicats ha necessitat rebre punts de sutura.A la regió policial metropolitana sud també s’ha produït una baralla en un bar de Sant Boi de Llobregat cap a les 04.40 hores. Dues persones presenten lesions per arma blanca i s’ha detingut una persona. D’altra banda un home ha estat agredit per tres homes a les 07.00 hores a la sortida d’un local de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) per la seva condició sexual.D'altra banda, entre aquest diumenge al vespre i aquest dilluns al matí, els Bombers han hagut de fer diverses actuacions. A les 19.20 hores, dues dotacions van haver d'actuar per sufocar l'incendi d'un vehicle que va cremar totalment al quilòmetre 17 de l'autovia C-58, a l'alçada de Terrassa. El foc també es va estendre al voral de la carretera, on varen cremar 5 metres quadrats de matoll. Cap persona va resultar ferida com a conseqüència d'aquest incendi.A L'Hospitalet de Llobregat, una dotació dels Bombers va treballar al vespre per sufocar un incendi que va afectar un parell de vehicles estacionats en un aparcament a la via pública, ubicat a l'avinguda Ventura Gasol. L'avís de l'incendi va arribar a les 19.32 hores. Cap persona va resultar ferida.A les 20.15 hores, els Bombers van treballar en un incendi a l'interior d'una casa de Vallirana, ubicada al carrer Major, número 213. En total, s'hi varen desplaçar quatre dotacions, que van extingir el foc a les 20.49 hores. Les flames van destruir totalment la cuina i una habitació de la casa. A l'interior no s'hi va trobar cap persona. No hi va haver ferits i no es va haver de fer cap evacuació.A les Franqueses del Vallès i a les 21.59 hores, els Bombers van ser requerits per tal de revisar la caldera d'un pis del carrer València, número7. S'hi varen desplaçar dues dotacions, que varen constatar el mal funcionament de l'equipament. A causa de la mala combustió, un parell de pisos varen acumular monòxid de carboni, però no es va haver de fer cap evacuació hospitalària, tot i que el SEM va atendre una dona de 85 anys que finalment fa rebre l’alta in situ. En acabar el servei, els Bombers van deixar precintada la caldera.A les 22.17 hores, els Bombers van ser alertats d'un petit incendi de vegetació en un solar del carrer Josep Montserrat de La Llagosta (Vallès Oriental). S'hi va desplaçar una dotació. El foc, que va cremar 400 metres quadrats de matolls, va quedar extingit en poc menys d'una hora. No es va haver de fer cap evacuació i cap persona va resultar afectada.Els Bombers han hagut de treballar també per sufocar l'incendi que ha destruït totalment la planta baixa d'una casa abandonada del Catllar (Tarragonès), ubicada al carrer Prat de la Riba, número 12. L'avís del servei va arribar a les 01.07 hores. Es varen activar quatre dotacions dels Bombers. A l'interior de la construcció hi havia tot de deixalles i de runa. A l'interior de la casa, de planta baixa més dos pisos, no s'hi ha localitzat cap persona. No s'ha hagut de fer cap evacuació preventiva com a conseqüència d'aquest incendi, que ha quedat totalment extingit a les 03.16 hores.A Sant Pere de Ribes (Garraf), els Bombers han treballat aquesta matinada en un incendi de vegetació, on han cremat tres hectàrees. L'avís de l'incendi ha arribat a les 03.29 hores. El foc ha afectat vegetació urbana en un solar entre els carrers Agricultura i Baluard. L'incendi, en què han treballat tres dotacions, ha quedat totalment extingit a les 07.17 hores.A les 03.53 hores de la matinada els Bombers han rebut l’avís d’un incendi a la zona del pont del Cros de la riera d’Argentona (Maresme), on han acudit amb una dotació. Han cremat les pertinences d’una persona que es trobava en aquest lloc i un home de 25 anys ha resultat ferit per cremades. Ha estat traslladat pel SEM en estat menys creu a l’Hospital de Mataró.A primera hora del matí, a les 07.16 hores, una dotació de Bombers ha treballat a Reus per sufocar un incendi que ha destruït totalment una furgoneta al carrer dels Paletes. Les flames s'han estès al solar del costat, on han acabat cremant 100 metres quadrats de vegetació. Cap persona ha resultat ferida.A les 07.18 hores, els Bombers han estat alertats d'un accident de trànsit que no ha fet ferits, a Sant Celoni (Vallès Oriental). Un vehicle s'havia estimbat contra la façana d'una botiga, a la cruïlla del carrer Sant Llorenç i la carretera Vella. El vehicle, que ha resultat sinistre total, ha malmès la persiana de l'establiment així com la columna del xamfrà de l'edifici. En aquest servei hi ha treballat una dotació dels Bombers.L’últim servei destacat ha estat un avís de les 8.10 hores en el qual s’alertava els Bombers d’una columna de fum en un edifici de l’avinguda Lluís Pericot de Girona. Els Bombers s’hi han traslladat amb sis dotacions, que han extingit l’incendi d’un registre de comptadors elèctrics que es trobava a l’entrada. El fum ha afectat els baixos de l’edifici, on hi ha un centre assistencial en aquell moment tancat, i també l’escala comunitària. El veïnat ha estat confinat durant l’actuació i actualment els Bombers segueixen ventilant i revisant els habitatges un per un per comprovar-ne la possible afectació per fum. De moment, no consta cap persona intoxicada per fum.El telèfon d’emergències 112 de Catalunya ha atès des d’anit i fins les 08.00 hores del matí del dia d’Any Nou, un total de 2.817 trucades de ciutadans referides a 2.045 incidents fruit d’activitats associades a la revetlla de Cap d’Any (hi ha hagut incidents en els que més d’un ciutadà ha trucat al 112 per alertar de la situació).El motiu que ha generat més trucades són els problemes de seguretat ciutadana (1.202 trucades, corresponents al 42,7% del total), seguit de la necessitat d’assistència sanitària (908 trucades, corresponents al 32,2%). També destaquen trucades per denunciar comportaments incívics (403 trucades, corresponents al 14,3% de les trucades), incidències de trànsit (157 trucades, corresponents al 5,6% de les trucades) i per incidències derivades d’incendis i rescats (143 trucades corresponents al 5,1% de les trucades).De les 2.817 trucades corresponents a 2.045 incidents, 1.303 trucades (46,3% del total)s’han derivat als Mossos d’Esquadra per incidències de seguretat ciutadana o de trànsit, 909 trucades (corresponents al 32,3% del total) relatives a incidents que requerien assistència sanitària s’han traspassat al Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM); 464 trucades (16,5% del total), corresponents a problemes de civisme i convivència i de trànsit urbà s’han derivat a les diferents policies locals de Catalunya, mentre que 135 trucades (corresponents al 4,8% del total) relatives a necessitats de rescats o bé per avisar d’incendis s’han derivats als Bombers de la Generalitat i als Bombers de Barcelona.Per demarcacions: 2.219 trucades (78,8% del total) s’han realitzat des de les comarques de Barcelona, seguit de Tarragona (244 trucades corresponents al 8,7% del total), de Girona (221 trucades corresponents al 7,8% del total) i, finalment, de Lleida (133 trucades corresponents al 4,7% del total).Per municipis: Barcelona ha generat 923 trucades (32,7% del total), L’Hospitalet de Llobregat (122 trucades corresponents al 4,3%), Badalona (83 trucades corresponents al 2,9%), Santa Coloma de Gramenet (78 trucades corresponents al 2,7%), Mataró (75 trucades corresponents al 2,6%), Sabadell (66 trucades corresponents al 2,3% de les trucades), Sant Cugat del Vallès (51 trucades corresponents a l’1,8% del total), Terrassa (46 trucades corresponents a l’1,6% del total), Tarragona (42 trucades corresponents a l’1,4%) i Lleida (40 trucades corresponents a l’1,4% del total).Per comarques, el Barcelonès ha generat 1.217 trucades (43,2% del total), Vallès Occidental (270 trucades corresponents al 9,5%), Baix Llobregat (240 trucades corresponents al 8,5%), Maresme (157 trucades corresponents al 5,5% del total), Vallès Oriental (130 trucades corresponents al 4,6%), Tarragonès (87 trucades corresponents al 3% del total).

