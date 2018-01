Puigdemont comença el 2018 exigint l'alliberament dels presos polítics

Vull començar el 2018 recordant que a Espanya hi ha #PresosPolítics per defensar les seves idees. És el moment que surtin en llibertat, sense més dilacions. I avui, 3 mesos després de l'#1oct, agrair de nou la valentia de tants per fer realitat el somni de la #RepúblicaCatalana pic.twitter.com/HY3VDyfTFv — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 1 de gener de 2018

El primer dia de l'any us recordem, igual com us vam recordar ahir i com us recordarem cada dia que passeu injustament tancats #Llibertat — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 1 de gener de 2018

El president Carles Puigdemont ha començat el 2018 recordant que a Espanya hi ha presos polítics i demanant la seva llibertat "sense més dilacions". Així ho ha fet en el seu primer missatge de l'any a través de Twitter.A més, també ha recordat que justament avui fa tres mesos del referèndum de l'1-O i ha agraït "la valentia de tants per fer realitat el somni de la República catalana".Puigdemont ha acompanyat el seu missatge d'una fotografia on es veu una acció dels bombers al Museu d'Història de Catalunya amb una pancarta gegant on es llegeix el lema "Love democracy".Carme Forcadell també ha recordat els presos polítics en el seu primer missatge del 2018. "El primer dia de l'any us recordem, igual com us vam recordar ahir i com us recordarem cada dia que passeu injustament tancats", ha assenyalat la presidenta del Parlament.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)