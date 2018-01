El 155 bloqueja la millora de les urgències

Urgències d'un hospital de Barcelona. Foto: Jordi Jon Pardo

L'aplicació de l'article 155 va molt més enllà del cessament del Govern i de desenes de càrrecs de confiança. La paralització de l'activitat de la Generalitat és molt notable, com mostren el seguiment que realitza l' associació ServidorsCAT , formada per funcionaris i treballadors públics de l'administració catalana.Un dels plans que han quedat a dins d'un calaix és d'aquells que entren en el tòpic “els problemes que preocupen a la gent”. I és que l'aplicació del 155 ha paralitzat el pla integral d'urgències de Catalunya, que preveia una dotació de 16 milions d'euros per dotar de recursos els hospitals en el període d'hivern, quan es produeixen les majors saturacions als centres públics.El pla d'urgències el va presentar el Departament de Salut l'abril passat i pretenia “assegurar una atenció continuada, urgent, equitativa i de qualitat”. L'aturada d'aquest projecte, que contemplava una trentena d'accions, se suma a d'altres de clau com el pla previst per prevenir nous bruts de gihadisme elaborat arran dels atemptats de l'agost a Barcelona i Cambrils.

